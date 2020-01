P.T., il Silent Hill di Hideo Kojima nascondeva una città: scopriamola in un video

È emersa una nuova analisi in video della città che circondava l'ambientazione di P.T. e che avrebbe dovuto probabilmente fare da ambientazione per il Silent Hills di Hideo Kojima, esplorata più a fondo dal nuovo filmato riportato qui sotto.



Nonostante sia stato ufficialmente cancellato da anni, P.T. continua ad essere una sorta di cult per numerosi utenti, molti dei quali stanno continuano a scoprire cose inedite sulla celebre demo che avrebbe dovuto aprire la strada a Silent Hills, il capitolo della serie horror di Konami diretto da Hideo Kojima.



Era già emerso il mese scorso che l'ambientazione domestica in cui si svolge P.T. era in verità inserita all'interno di una città parzialmente modellata in maniera anche piuttosto approfondita e precisa, facendo pensare che lo sviluppo per Silent Hills fosse già avviato e che questa dovesse essere parte della sua ambientazione.



In questi giorni, lo youtuber Shesez ha ripreso il lavoro effettuato in precedenza da Lance McDonald espandendo l'esplorazione dell'ambientazione scoperta al di fuori della casa di P.T. e girando un nuovo video di analisi più approfondita sul caso, che risulta di grande interesse per tutti coloro che si sono appassionati al caso del "playable teaser" di Silent Hills.