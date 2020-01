Vendite Italia, FIFA 20 domina anche la prima classifica settimanale dell'anno 2020

Così come si era chiuso il 2019 si apre il 2020 delle vendite in Italia, con la prima classifica settimanale italiana dell'anno ancora una volta dominata dal solito FIFA 20, costante immutabile dei gusti del pubblico italiano.



Anche la settimana 1 del 2020 non ha visto nuove uscite di rilievo sul mercato, visto il periodo di festività varie, dunque anche questo spiega l'inamovibilità di certi giochi nella classifica, anche se si notano diversi cambi di posizione e ritorni interessanti.



Tutto procede dunque come di consueto, dunque, con FIFA 20 in cima sia alla classifica aggregata che a quella per piattaforma, seguito dall'inossidabile GTA 5, che continua a vendere come il pane a quasi 7 anni di distanza dalla sua uscita originale. In terza posizione il solito Call of Duty: Modern Warfare, mentre in quarte assistiamo al ritorno di gran carriera da parte di Tekken 7, che ha probabilmente ricevuto una buona spinta dagli sconti che l'hanno caratterizzato in quest'ultimo periodo. Notevole, tra l'altro, la resistenza di Luigi's Mansion 3 che rimane nella parte alta della top ten anche per questa settimana, superando anche Pokémon Spada. Vediamo dunque com'è andata.



Classifica Italia settimana 1 2020 (aggregata)

FIFA 20 (EA) Grand Theft Auto V (Rockstar) Call of Duty: Modern Warfare (Activision) Tekken 7 (Bandai Namco) Tom Clancy's Rainbow Six: Siege (Ubisoft) Luigi's Mansion 3 (Nintendo) Just Dance 2020 (Ubisoft) Star Wars Jedi: Fallen Order (EA) Marvel's Spider-Man (Sony) Pokémon Spada (Nintendo)