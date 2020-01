Pokémon Spada e Scudo, Masuda tormentato dai fan per i Pokémon mancanti, anche nel giorno del suo compleanno

I fan di Pokémon Spada e Scudo scioccati dai Pokémon mancanti nel gioco, che saranno aggiunti tramite DLC, stanno continuano a tormentare il povero Junichi Masuda di Game Freak anche nel giorno del suo compleanno, tanto da averlo spinto a chiedere pubblicamente di essere lasciato in pace a festeggiare.



I fan dei Pokémon non riescono ad accettare le mancanze di Pokémon Spada e Scudo, che stanno vivendo come un vero e proprio trauma, da cui probabilmente non si riprenderanno mai più. Per questo da mesi stanno tormentando Junichi Masuda e Game Freak tutta per riaverli. Quando nel Pokémon Direct di qualche giorno fa è stato annunciato che più di 200 mostri saranno aggiunti al gioco tramite DLC, disponibili anche per chi non acquisterà l'expansion pass, sono esplosi e... hanno continuato a tormentarlo con accuse varie.



Vistosi tirato in mezzo alle polemiche nel giorno del suo compleanno, con la solita accusa di aver fatto rimuovere i Pokémon dal gioco base per fare soldi con il DLC, Masuda ha chiesto di essere lasciato in pace, almeno per un giorno: "Oggi è vacanza per tutti ed è il mio compleanno, permettete che mi rilassi?"



Ovviamente non lo permetteranno. Nonostante le polemiche e lo scontento, Pokémon Spada e Scudo sta vendendo molto bene, tanto che in Giappone ha appena superato i tre milioni di copie vendute.