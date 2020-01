Call of Duty: Modern Warfare, scontri 3v3 in arrivo per la modalità Gunfight

Call of Duty: Modern Warfare sta per ottenere una nuova variante nella modalità Gunfight, che si amplierà con l'aggiunta degli scontri 3v3 in base a quanto riferito da Infinity Ward in un recente post ufficiale.



Gunfight si è dimostrata essere una modalità molto popolare per il multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare, contenente già le opzioni 2v2 e 1v1, dunque l'espansione a contenere una ulteriore possibilità di gioco all'interno di questa modalità è piuttosto naturale.



Con il ritorno previsto a breve dei Tornei Gunfight, dunque, Infinity Ward ha intenzione di introdurre anche le playlist 3v3 nella modalità in questione per Call of Duty: Modern Warfare. Tutto questi si inserisce in un programma di novità piuttosto sostanzioso per lo sparatutto Activision, che dovrebbe comprendere anche l'aggiunta dei nuovi slot per le personalizzazioni delle classi custom.



Prosegue dunque la tendenza di Infinity Ward ad agire in maniera piuttosto collaborativa con le richieste dell'utenza, visto che diverse iniziative recenti da parte del team sono partite proprio con richieste specifiche da parte dei giocatori.