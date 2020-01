Call of Duty: Modern Warfare, i tornei Gunfight stanno per fare ritorno

Presto i tornei Gunfight faranno il loro ritorno in Call of Duty: Modern Warfare, come annunciato dallo sviluppatore Infinity Ward in un Tweet. Per chi non lo ricordasse, i tornei Gunfight erano presenti al lancio del gioco e davano alla modalità un contesto più competitivo, che permetteva ai giocatori di accumulare più punti esperienza e ricompense cosmetiche di alto livello, in caso di vittoria.



Purtroppo i tornei Gunfight sono stati rimossi da Call of Duty: Modern Warfare quasi subito per via di alcuni problemi che a quanto pare hanno preso del tempo per essere risolti. Gli sviluppatori non avevano più accennato a questa modalità, ma a quanto pare hanno continuato a lavorarci e presto la vedremo tornare.



Infinty Ward: "Stanno per tornare! Stiamo sistemando alcuni bug qua e là e stiamo aggiungendo delle nuove ricompense."



Purtroppo non sono stati forniti dettagli sulla data di rilascio e su quali saranno le nuove ricompense. Nel frattempo che aspettiamo, vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare è disponibile per PC, Xbox One e PS4.

They'll be back! We're fixing a few bugs here and there along with working on adding some new rewards. — Infinity Ward (@InfinityWard) January 8, 2020