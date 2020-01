Death Stranding, i giocatori amano fare la pipì fuori dalla casa di Conan O'Brien

Non è ben chiaro perché, ma pare che i giocatori di Death Stranding amino fare pipì fuori dalla casa di Conan O'Brien, una delle star che si è prestata per un cameo nel gioco. Per verificarlo basta avvicinarsi al suo shelter Cosplayer e notare quanti funghi ci sono nei dintorni.



Sostanzialmente decine di giocatori sono arrivati alla casa di O'Brien e hanno deciso di far minzionare Norman Reedus nei dintorni. Stando a un post su Reddit si tratta ormai di una specie di tradizione, che prosegue ancora oggi nonostante siano passate molte settimane dal lancio del gioco. Del resto anche i cani pisciano per marchiare il territorio e segnare il loro passaggio, quindi perché i videogiocatori no?



Da cosa nasce questa tradizione in Death Stranding? Stando alla fonte semplicemente dal fatto che molti si sentono gratificati dal poter utilizzare la meccanica dell'urina in modo divertente, sporcando l'ingresso di casa di un vip. Ad esempio pare che, seppur in misura minore, anche casa di Geoff Keighley, altro amico di Kojima che si è presto per un cameo nel gioco, sia circondata dai funghi.