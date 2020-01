Samsung Galaxy S20 e Fold 2 presentati al CES 2020 durante un meeting segreto?

Da un meeting di Samsung a porte chiuse con alcuni carrier nel corso del CES 2020 sono emersi indizi su prodotti non ancora annunciati da parte della compagnia coreana, come Samsung Galaxy Fold 2, chiamato a quanto pare Galaxy Bloom e Samsung Galaxy S20.



Il primo sarà ovviamente il successore diretto del primo smartphone con schermo pieghevole ad aver raggiunto il mercato internazionale, che a quanto pare si chiama Bloom: il nome in questione era prima emerso come identificativo in codice utilizzato all'interno di Samsung, ma in base a quanto emerso da questo meeting, le cui informazioni non sono però ancora ufficiali, sembra che sia destinato ad essere utilizzato ufficialmente anche sul mercato.



Samsung Galaxy Bloom sarà dunque il nome del Fold 2, che tuttavia si presenta piuttosto diverso come prodotto: pare sia indirizzato a un pubblico prevalentemente femminile e avrà una chiusura in stile conchiglia, ovvero simile a quella vista con il recente Motorola Razr.



Altra novità emersa da questo fantomatico incontro a porte chiuse è il Samsung Galaxy S20: quest'ultimo sarebbe in effetti il Galaxy S11, trattandosi del successore della linea Galaxy S10, ma Samsung ha optato per un cambio di nome piuttosto drastico, almeno per quanto riguarda la numerazione.



Samsung Galaxy S20 si suddividerà nei modelli standard, Plus e Ultra, differenziandosi dunque dalle denominazioni utilizzate attualmente per il Samsung Galaxy S10. Questi smartphone dovrebbero avere display a 120Hz e fotocamera da 108MP con zoom ottico 5x e video a 8K e 30fps. Tutti i modelli in questione dovrebbero supportare il 5G.