Xbox Series X, nessuna esclusiva generazionale per almeno due anni

Stando a Matt Booty di Xbox Game Studios, per almeno due anni Xbox Series X non avrà esclusive generazionali, ossia tutti i titoli finanziati da Microsoft per la piattaforma gireranno anche su Xbox One.



L'obiettivo è quindi quello della compatibilità totale verso il basso, con le nuove console che offriranno però un dettaglio molto superiore. Booty ha portato il modello PC come esempio seguito da Microsoft: "Vogliamo essere certi che chiunque investa in Xbox da ora fino a Series X senta di aver aver speso bene i suoi soldi e che noi gli diamo la giusta quantità di contenuti." Che si vada verso il packaging unico? Ossia Microsoft voglia lanciare i giochi per Xbox in pacchetti validi per tutte le sue piattaforme sul mercato?



In questo modo anche le terze parti potrebbero lanciare giochi con un diverso livello di dettaglio a seconda della piattaforma sulla quale gireranno (proprio come avviene su PC), in modo da non dover fare più versioni e non perdere per strada potenziali clienti. Una mossa del genere da parte di Microsoft rischia di riscrivere i lanci delle console di nuova generazione, dal nostro punto di vista in positivo, visto che l'obsolescenza del vecchio hardware diventa così più graduale e chi non è interessato alla corsa alla grafica può comunque giocare spendendo meno. Che sia questa la vera rivoluzione di Xbox Series X?