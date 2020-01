Sony sarà presente all'E3 2020? Per ora nessuna conferma, in attesa di un possibile evento di presentazione per PS5

Non possiamo più essere certi della presenza di Sony all'E3 2020, viste le assenze dello scorso anno alle principali fiere del settore per la compagnia nipponica, che potrebbe aver preparato, nel frattempo, un evento specifico per la presentazione di PS5.



Come fa notare PushSquare, negli anni precedenti Sony aveva l'abitudine di menzionare o confermare la sua presenza all'E3 già diversi mesi prima dell'evento, così come era accaduto con la decisione di non presentarsi: già a novembre 2018 era stato riferito che Sony non sarebbe stata presente all'E3 2019, infatti.



Considerando, insomma, che non c'è stata ancora alcuna dichiarazione ufficiale, né menzione particolare, all'E3 2020 da parte di Sony, potrebbe esserci la possibilità che la compagnia nipponica sia intenzionata a saltare l'evento anche per quest'anno. D'altra parte, anche Sony ha avviato una transizione della struttura comunicativa verso piccoli eventi più specifici e diretti con il lancio di State of Play e il risparmio che proviene dalla mancata organizzazione dei mega-eventi alle fiere dedicati è consistente.



Prende dunque una certa consistenza l'eventualità che PlayStation non sia rappresentata in via ufficiale all'E3 2020, dove invece Microsoft ha già assicurato la propria presenza in maniera estesa. Tuttavia, per i prossimi mesi è idea comune che Sony abbia in programma un evento specifico per la presentazione di PS5, che potrebbe avvenire attraverso un PlayStation Meeting forse nella prima metà dell'anno, come successo in precedenza per la presentazione di PS4.