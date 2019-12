Xbox Series X: presentazione ufficiale prima dell'E3 2020 con Elden Ring?

Secondo alcune voci di corridoio, Microsoft potrebbe presentare Xbox Series X in un evento specifico destinato ad andare in scena prima dell'E3 2020, che prevederebbe anche la presenza di Elden Ring tra i nuovi titoli da mostrare sulla console.



Questo è quanto riferito da Shpeshal Ed sul podcast XboxEra e ovviamente va preso per quello che è, ovvero una voce di corridoio da parte di un presunto insider o qualcosa del genere, nulla di più. Tuttavia, una presentazione più estesa di Xbox Series X o delle nuove Xbox - se la soluzione delle console plurima fosse destinata a realizzarsi - prima dell'E3 2020 è piuttosto plausibile.



In base a quanto riferito, Microsoft avrebbe dunque in progetto di mettere in scena il suo show di presentazione di Xbox Series X ad aprile o maggio, verosimilmente mostrando anche una serie di giochi in concomitanza con la nuova console.



Tra questi ci dovrebbe essere anche Elden Ring, il nuovo action RPG di From Software sviluppato in collaborazione con George R.R. Martin, oltre probabilmente a Hellblade 2 e Halo Infinite.