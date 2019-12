Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto, la data d'uscita per Nintendo Switch

Bandai Namco ha annunciato che Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto uscirà su Nintendo Switch il 24 aprile 2020. In testa alla notizia potete trovare il nuovo trailer.



Il gioco definitivo di Naruto arriva su Nintendo Switch, permettendo così ai fan di divertirsi in qualsiasi momento e luogo con scontri epici e una grafica uguale a quella dell'anime.



Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto include tutti i contenuti della versione precedente, tra cui: Personaggi aggiuntivi

Scenari extra

I contenuti esclusivi per la prenotazione

L'espansione Road to Boruto e i contenuti scaricabili