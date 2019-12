Samsung Galaxy con Android 10 e One UI 2.0: tutti gli smartphone e tutte le date degli aggiornamenti

"Quand'è che il mio smartphone android riceverà finalmente l'aggiornamento ad Android 10 con One UI 2.0?" Siamo sicuri che negli ultimi giorni più volte vi siete posti questa domanda. E adesso abbiamo una risposta, con tanto di roadmap definitiva. Vediamo quali smartphone android riceveranno l'aggiornamento in questione, e soprattutto in quali date.

La distribuzione di Android 10 con One UI 2.0 su Samsung Galaxy entrerà nel vivo proprio nei giorni di questo dicembre 2019, ma proseguirà poi in modo spedito fino al prossimo luglio 2020, almeno per il momento. Vediamo dunque in una pratica lista tutti gli smartphone android che riceveranno l'update al nuovo sistema operativo targato Google, e soprattutto in quali date lo riceveranno.

Galaxy S10e (dicembre 2019)

Galaxy S10 (dicembre 2019)

Galaxy S10+ (dicembre 2019)

Galaxy S10 5G (dicembre 2019)

Galaxy Note 10 (dicembre 2019)

Galaxy Note 10+ (dicembre 2019)

Galaxy Note 10+ 5G (dicembre 2019)

Galaxy S9 (gennaio 2020)

Galaxy S9+ (gennaio 2020)

Galaxy Note 9 (gennaio 2020)

Galaxy A70 (febbraio 2020)

Galaxy A80 (febbraio 2020)

Galaxy A90 5G (febbraio 2020)

Galaxy A10 (aprile 2020)

Galaxy A20e (aprile 2020)

Galaxy A30s (aprile 2020)

Galaxy A40 (aprile 2020)

Galaxy A50 (aprile 2020)

Galaxy A7 (aprile 2020)

Galaxy A9 (aprile 2020)

Galaxy A6 (aprile 2020)

Galaxy A6+ (aprile 2020)

Galaxy J4+ (aprile 2020)

Galaxy J6 (aprile 2020)

Galaxy XCover 4s (aprile 2020)

Galaxy Tab S6 (aprile 2020)

Galaxy Tab A 8.0" 2019 (luglio 2020)

Galaxy Tab A 10.1 (luglio 2020)

Galaxy Tab A 10.5 (luglio 2020)

Galaxy Tab S5e (luglio 2020)

Galaxy Tab S4 (luglio 2020)