Gothic Remake: Piranha Bytes chiarisce la sua posizione e parla di un nuovo RPG

All'indomani della comparsa di un Remake di Gothic, ancora in fase di progetto ma già con un tesser, il team autore dell'originale, Piranha Bytes, ha chiarito il suo coinvolgimento nello sviluppo, parlando anche del suo nuovo RPG in lavorazione.



La presentazione di un Playable Teaser su Steam per il potenziale remake di Gothic rende la questione decisamente reale: THQ Nordic sta seriamente prendendo in considerazione lo sviluppo di un gioco destinato a rilanciare la celebre serie di RPG, ma sembra che gli autori dell'originale non siano direttamente coinvolti nella questione.



Parlandone sulla propria pagina Facebook, i Piranha Bytes hanno infatti riferito chiaramente di essere al lavoro su un gioco RPG completamente nuovo, che è già in sviluppo da un paio di anni, con annuncio ufficiale previsto per il 2020.



A quanto pare, il remake di Gothic è sviluppato da THQ Nordic nel distaccamento di Barcellona, ovviamente con il pieno supporto da parte di Piranha, nel senso che si tratta di un progetto approvato dagli autori e su cui potrebbero comunque intervenire per eventuali aiuti, ma tutto il team è al momento concentrato sul nuovo RPG da presentare nel 2020.



Nel frattempo, se siete interessati al remake di Gothic consigliamo di effettuare il download del tesser giocabile, visto che dai feedback su questo dipende il futuro del progetto.