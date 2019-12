Halo: Reach, una mod su PC applica la visuale in terza persona

L'arrivo di Halo: The Master Chief Collection e in particolare di Halo: Reach su PC ha aperto la strada alle mod nel celebre gioco Bungie, ovviamente in versione PC, come dimostra questa particolare modifica che consente di giocare con visuale in terza persona.



C'è dunque una nuova mod che consente di giocare Halo: Reach con visuale in terza persona, ma solo per quanto riguarda la Campagna al momento, dunque non le modalità multiplayer. D'altra parte, la serie Halo comprende sporadicamente il passaggio alla terza persona con l'utilizzo dei veicoli o delle torrette staccabili, dunque una preimpostazione grafica per un tale tipo di inquadratura è probabilmente più facile da trovare, scavando nel codice e costruendo delle modifiche apposite.



Questo determina anche una certa usabilità effettiva della terza persona nella Campagna di Halo: Reach, visto che non si tratta propriamente di un'introduzione aliena alla meccanica di gioco, anche se ovviamente non si tratta forse di una scelta consigliabile per i giocatori più tecnici.



Nel caso siate interessati, trovate la mod in questione nel portale Nexus Mods. 343 Industries aveva già riferito in passato che le mod sarebbero state supportate al lancio ma non in via ufficiale per Halo: Reach.