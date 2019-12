Children of Morta si espande, tanti contenuti gratuiti in arrivo, più uno a pagamento

Dead Mage ha annunciato che nel corso del 2020 espanderà l'action roguelike Children of Morta con sei contenuti gratuiti, rilasciati tramite aggiornamenti, e un DLC a pagamento. Pubblicata anche la roadmap che svela cosa aspettarci.



Si comincia con Shrine of Challenge, che introdurrà la difficoltà Hard e venti nuovi oggetti, quindi sarà la volta di Setting Sun Inn che aggiungerà la modalità New Game+, sbloccata dopo il completamento del gioco. Il terzo aggiornamento conterrà gli incontri casuali, probabilmente in una modalità apposita. Con il quarto aggiornamento i Bergson avranno un nuovo membro, leggasi: un nuovo personaggio giocabile. La modalità co-op online arriverà con il quinto aggiornamento, chiamato Temple of the Endless. Il sesto aggiornamento sarà sostanzialmente un grosso item pack. Il settimo, infine, l'unico a pagamento, si chiamerà The Uncharted Lands e rappresenterà un'avventura completamente nuova per la famiglia Bergson, con nuove quest, nuovi nemici e un nuovo boss.



I vari aggiornamenti ancora non hanno delle date di pubblicazione. Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Children of Morta.