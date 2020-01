Samsung Galaxy S11, evento ufficiale confermato da Samsung: data e trailer

Dopo indiscrezioni, rumor e voci di corridoio degli ultimi giorni, arriva la conferma ufficiale da parte di Samsung. L'account Twitter Samsung Mobile ha confermato la data della presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S11, il prossimo smartphone android top di gamma della società coreana.

Si tratta proprio della data che avevamo già ipotizzato con gli ultimi rumor della giornata di ieri: Samsung mostrerà al mondo il suo Samsung Galaxy S11 il prossimo 11 febbraio 2020, nel corso del nuovo evento Samsung Unpacked. Note a margine: il Samsung Galaxy S11 potrebbe anche chiamarsi, per motivi da chiarire, Samsung Galaxy S20; inoltre nella stessa conferenza dovrebbe essere mostrato anche il Samsung Galaxy Fold 2, con tutte le sue novità del caso.

Vi lasciamo al teaser trailer di Samsung per l'evento dedicato al Galaxy S11. Torneremo ad aggiornarvi non appena emergeranno maggiori dettagli.

Say hello to a whole new Galaxy. Unpacked on February 11, 2020 #SamsungEvent pic.twitter.com/ln1pqt2vu7 — Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 5, 2020