Fortnite: Soldato delle Profondità nel negozio del 5 gennaio 2020

Nuovo giorno, nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2: oggi, 5 gennaio 2020, arrivano nuovi contenuti e per la prima volta da tanto tempo sembra che finalmente non debbano necessariamente essere a tema Natale e vacanze invernali. Vediamo dunque i dettagli.

Nel negozio di Fortnite Capitolo 2 del 5 gennaio 2020 troverete il Soldato delle Profondità, nuova skin proposta da Epic Games al prezzo di 1200 V-buck, circa 12 euro al cambio. Non possiede stili aggiuntivi e per completare il suo set richiederà l'acquisto di un solo oggetto aggiuntivo: Squarciaproiettili. I balletti in evidenza oggi sono Esilarante, Puro Sale e Ululato.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite Capitolo di oggi, 5 gennaio 2020, con rispettivi prezzi. Ricordate che manca pochissimo tempo per completare tutte le sfide del Mezz'Inverno 2019.

Soldato delle Profondità (Costume) - 1200 V-buck

Squarciaproiettili (Strumento raccolta) - 500 V-buck

Bruhma (Costume) - 1200 V-buck

Sapientona (Costume) - 1200 V-buck

Bracer (Costume) - 800 V-buck

Esilarante (Emote) - 500 V-buck

Scanline (Copertura) - 300 V-buck

Puro Sale (Emote) - 500 V-buck

Ululato (Emote) - 200 V-buck