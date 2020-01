Fortnite: spara fuochi d'artificio a Sabbie Sudate, Scogliere Scoscese o Moli Molesti

Si chiama Spara fuochi d'artificio a Sabbie Sudate, Scogliere Scoscese o Moli Molesti ed è una delle ultime sfide proposte da Epic Games per l'evento di Fortnite Capitolo 2 del Natale 2019, cioè il Mezz'Inverno 2019. In questa rapida guida vi forniremo i nostri consigli per completarla in fretta, e facilmente.

Per completare la sfida Spara fuochi d'artificio a Sabbie Sudate, Scogliere Scoscese o Moli Molesti di Fortnite Capitolo 2 (Mezz'Inverno 2019) non dovrete fare altro che trovare un fuoco d'artificio sulla spiaggia e lanciarlo in aria, interagendo con l'oggetto in questione (tasto Quadrato su PlayStation 4, E su PC). Ora, i fuochi d'artificio sono limitati in ogni partita del Battle Royale di Epic Games: sparati tutti, bisognerà iniziare un nuovo match per trovarne altri.

Ne consegue che è fondamentale conoscere la posizione di tutti i fuochi d'artificio presenti sulla mappa di gioco di Fortnite Capitolo 2: eccovela, in questa pratica immagine. Recatevi in una delle aree colorate, atterrate velocemente, e interagite con il primo oggetto che vedete, prima che lo facciano i vostri avversari.