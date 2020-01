Dragon Ball Super, Merus potrebbe tornare come alleato o nemico? (teoria)

Il capitolo 55 del manga di Dragon Ball Super, pubblicato lo scorso dicembre 2019, ha fornito ai fan dell'opera di Akira Toriyama e Toyotaro molte risposte, ma ha anche lasciato aperte diverse possibilità per il prossimo futuro. Che fine farà, ad esempio, Merus? Analizziamo le teorie più plausibili degli ultimi giorni.

Da qui in poi cominciano spoiler e indiscrezioni per tutti coloro che non hanno ancora letto il capitolo 55 del manga di Dragon Ball Super: potete recuperarlo rapidamente, gratuitamente e legalmente anche online sul sito di Manga Plus. Ora, Merus è stato richiamato dagli angeli, perché è a sua volta un angelo e non può interferire oltre un certo limite tra gli eventi dei mortali. Ma in futuro, chiaramente, il personaggio potrebbe tornare: anzi, la caratterizzazione e il tempo spesi per lui dagli autori lasciano supporre proprio questo.

Ma se Merus tornerà in Dragon Ball Super, sempre nel corso dell'arco narrativo di Moro o in altre saghe più avanti, sarà un amico o un nemico? Questa domanda non è poi così scontata: ricordate cosa è accaduto in passato con Zamasu, no? Anche le divinità possono "cedere" agli istinti dei mortali. Certo, Merus si è comportato da buon amico con Goku, ma le vie di Toriyama e Toyotaro potrebbero rivelarsi insidiose.