Twitch, InvaderVie chiamata prostituta da uno spettatore, lei risponde in malo modo

Uno spettatore ha chiamato prostituta la streamer di Twitch InvaderVie, ricevendo una risposta decisamente piccata da parte della ragazza. Più precisamente l'ha definita 'puttana' durante una trasmissione del 3 gennaio, mandandola su tutte le furie.



Con i suoi più di centomila seguaci, InvaderVie è una streamer Twitch dedita al genere Just Chatting, uno dei più utilizzati dalle giovinette di belle speranze che sperano di diventare famose attirando il grande pubblico con le loro doti. Ormai ce ne sono così tante da essere diventate oggetto di dibattito costante tra quelli che non trovano degradante la loro presenza e quelli che le considerano appunto alla stregua di prostitute, capaci solo di ammiccare e mostrare parti del corpo per tirare su le offerte del pubblico.



Quando InvaderVie ha letto il messaggio offensivo dello spettatore nella chat di Twitch, non ci ha visto più ed è esplosa: "Non sai quello che stai dicendo! Perché se lo sapessi, e capissi quanto sembri fottutamente scemo, non apriresti più la bocca per la vergogna e l'imbarazzo che hai tirato addosso a te e alla tua intera famiglia. Ogni singolo membro della tua famiglia esistito per dare la vita a uno dei peggiori rifiuti umani del pianeta... si vergognano tutti di te."



Allo sfogo contro il tipo della chat, ne è seguito uno più generale contro gli uomini che utilizzano termini sessisti per apostrofare le donne. Quindi ha chiesto maggior rispetto.