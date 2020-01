Twitch, streamer ammette di aver rubato donazioni per la beneficenza

Lo streamer Twitch francese ANIS13K ha ammesso in diretta di aver rubato i soldi di alcune donazioni destinate alla beneficenza. È stato lui stesso ad avviare la raccolta fondi, chiedendo ai suoi spettatori di contribuire, per intascarsi quanto ottenuto a webcam spente. Uno dei suoi spettatori si è inferocito per il suo comportamento e pare che lo abbia già denunciato alle autorità competenti.



Il 30 dicembre l'account Twitter Reveal Truth ha caricato delle clip che dimostrano come ANIS13K non abbia mai dato i soldi delle donazioni all'associazione francese per la sclerosi multipla, come promesso durante lo streaming. Le accuse mosse dall'anonimo che si cela dietro l'account sono dirette e inequivocabili: frode contro gli spettatori che hanno donato per quella che credevano fosse una giusta causa.



Il 2 gennaio, ANIS13K ha ammesso in diretta streaming di aver tenuto i soldi e ha chiesto scusa, attribuendo il suo comportamento al fatto di essere pieno di debiti, dovuti in parte anche alla sua attività di streamer, ossia alla gelosia per gli streamer con l'attrezzatura migliore della sua. Insomma, questo ha rubato per rendere meglio su Twitch.



Comunque sia ha anche promesso che con il tempo ripagherà l'associazione contro la sclerosi multipla del maltolto. Pare però che la buona volontà non gli basterà per evitare la giusta denuncia per il suo comportamento, che a conti fatti è un vero e proprio reato.

Quand tu escroque ta communauté depuis plus de 4 ans en prétextant des "streams caritatifs" alors que su la totalité des dons que tu perçois de ta communauté qui elle, pense servir une noble cause, n'en est au final rien, mise à part une mascarade et de l'abus de confiance. pic.twitter.com/naALZlFRZL — Reveal Truth (@RevealTruth6) December 30, 2019