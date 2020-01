Vendite 2019 nel Regno Unito, il mercato dei videogiochi in calo per la prima volta in 7 anni

Il bilancio globale del 2019, per quanto riguarda il mercato dei videogiochi nel Regno Unito, mostra un calo generale, il primo ad essere registrato in questo settore dal 2012.



Il software in formato fisico è sceso del 19,8% rispetto all'anno precedente: in base ai dati raccolti da GfK, sono stati 17,6 milioni i giochi venduti in formato retail nel corso del 2019, per ricavi da 602,5 milioni di sterline, un calo del 21,7% per quanto riguarda gli introiti rispetto al 2018. I giochi in digitale sono andati meglio, con una crescita anche se contenuta, dell'1,1%, arrivando a 3,17 miliardi di sterline.



Combinando i dati, si arriva a 3,77 miliardi di introiti nel 2019, che nonostante la crescita del digitale rappresenta un calo del 3,4% rispetto al 2018 ed è la prima volta che si verifica una situazione del genere dal 2012 a oggi.



In effetti, ci sono dei punti in comune proprio tra il 2019 e tale anno: in entrambi i casi si tratta di anni precedenti all'uscita della nuova generazione di console: nel 2012 si trattava dell'anno prima dell'arrivo di PS4 e Xbox One, mentre in questo caso siamo di fronte al prossimo lancio di PS5 e Xbox Series X nel 2020.



"Il messaggio principale che emerge dal mercato dei videogiochi nel 2019 è che abbiamo bisogno di quelle due nuove console da parte di PlayStation e Xbox, e presto", ha affermato il CEO di Entertainment Retailers Association (ERA), Kim Bayley.