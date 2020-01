Ladro ruba PS4 dopo aver sparato in testa al proprietario

Akron, Ohio, un ladro ha sparato in testa a un uomo, dopo essere penetrato in casa sua a Capodanno, per rubargli una PS4. Stando all'unico testimone, il ladro è penetrato in casa della vittima, un uomo di trent'anni, e ha iniziato a sparare. Subito dopo ha afferrato una borsa con dentro una PS4 ed è fuggito via.



Il testimone, colui che ha chiamato la polizia, ha dichiarato di non conoscere l'identità del ladro. La vittima nel frattempo è stata portata nel più vicino ospedale, dove versa in condizioni di salute disperate. Quando la polizia è arrivata sul luogo del crimine, ha trovato il malcapitato riverso a terra.



La polizia, che per ora non ha trovato il malvivente, ha chiesto a chiunque abbia informazioni di comunicarle al più presto.



Data la dinamica dei fatti non è chiaro se l'aggressione sia nata proprio dalla volontà del ladro di prendere la PS4 o se si tratti semplicemente di uno squilibrato che ha afferrato la prima cosa che gli è capitata sotto mano dopo aver sparato con la pistola.