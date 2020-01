PUBG, il video finale della stagione 5 finalmente completo

PUBG Corporation ha pubblicato il video finale della Stagione 5 di PUBG, che fornisce qualche retroscena su Miramar, una delle mappe di gioco. L'obiettivo dello sviluppatore sembra essere quello di dare una base narrativa consistente al suo battle royale, probabilmente in vista di una futura espansione del franchise.



Detto questo, il filmato di PUBG che vedete in testa alla notizia è stato sbloccato dalla comunità dei videogiocatori, che ne hanno trovato i frammenti in gioco. PUBG Corp. intende fare qualcosa di simile per tutte le mappe, quindi in futuro prepariamoci a vedere altri filmati in computer grafica dedicati al gioco.



Per il resto vi ricordiamo che PUBG, al secolo Playerunknown's Battlegrounds, è disponibile per PC, Xbox One, PS4 e sistemi mobile.