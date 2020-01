Nintendo Gamecube oltraggiato, qualcuno lo usa come posacenere, fan di Nintendo inferociti

In queste ore è diventata virale la foto di un Gamecube utilizzato come posacenere. L'oltraggio è stato in realtà messo online quattro anni fa, ma allora nessuno ci aveva fatto caso. Oggi invece questo povero Gamecube sta facendo il giro delle comunità devote a Nintendo, generando una vera e propria ondata d'odio nei confronti di chi ha osato tanto.



Sostanzialmente il posacenere è stato realizzato togliendo dal Gamecube il coperchio e il lettore ottico, sostituendolo con un contenitore. La vista di tale scempio ha fatto inferocire molti fan di Nintendo, che considerano poco rispettoso il destino subito dalla console. Alcuni hanno addirittura scritto di aver sofferto nel vedere il Gamecube ridotto in questo modo.



Che dire? Sinceramente non comprendiamo da cosa nasca l'ondata di sdegno. Non crediamo che sia la prima volta che una vecchia console viene utilizzata in modo non convenzionale e, sinceramente, certe reazioni ci sembrano un tantino esagerate visto l'oggetto del contendere. Evidentemente però più di qualcuno si è sentito toccato a livello sentimentale da questa foto, pure bruttina a dirla tutta.