Nintendo, Zelda o Smash Bros. i prossimi franchise su mobile?

Stando al Dr. Serkan Toto di Kantan Games, nel 2020 Nintendo lancerà almeno un'altra app mobile legata ai suoi franchise maggiori, come Zelda o Smash Bros., sviluppata insieme a un partner non ancora annunciato.



Dopo Mario Kart Tour, Nintendo non ha ancora svelato i suoi piani per il mercato mobile, ma il successo del gioco di corse la costringerà a fargli seguire qualcosa di grosso, che si spera non deluda il pubblico.



Toto: "Mi aspetto che la compagnia lanci su mobile un gioco di un altro franchise di punta, come ad esempio Zelda o Smash Bros. (non ridete), sviluppato insieme a un nuovo partner." Toto si aspetta anche che Nintendo lanci la sua prima app in Cina, aprendosi ancora di più a quel mercato, appena raggiunto da Nintendo Switch.



In effetti Nintendo è stata abbastanza silenziosa sui suoi progetti mobile da dopo il lancio di Mario Kart Tour, che sta andando davvero bene in termini di download. L'unica certezza è che non abbandonerà il settore, visto il successo avuto con alcuni suoi giochi.