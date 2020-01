SUPERHOT VR, vendite per 2 milioni di dollari alla fine del 2019

SUPERHOT VR ha totalizzato vendite per 2 milioni di dollari nell'ultima settimana del 2o19, per la precisione dal 22 al 29 dicembre.



Si tratta in realtà di una stima, visto che i dati ufficiali provenienti dal PlayStation Store non sono ancora stati comunicati, ma il team di sviluppo è ragionevolmente convinto che le cifre siano corrette.



Si chiude così in bellezza il 2019 per SUPERHOT VR, riedizione in realtà virtuale dell'originale sparatutto "a tempo" pubblicato originariamente su PC e poi approdato anche su PS4.



SUPERHOT VR è lo sparatutto in realtà virtuale che cancella il confine tra cauta strategia e massacro sfrenato, nel quale il tempo si muove solo quando ti muovi tu. Niente barre di salute rigeneranti. Niente munizioni piazzate dove serve.



Ci sei solo tu, in inferiorità numerica, che afferri le armi cadute ai nemici per sparare, tagliare e muoverti attraverso un uragano di proiettili in slow-motion.