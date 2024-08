Krafton vuole far diventare quella PUBG una serie da 10 miliardi di dollari l'anno

Grandi numeri grazie al mobile

La prima piattaforma per ricavi è stata quella mobile, con una crescita del 104,2% su base annua, per 364 milioni di euro circa. Seguono molto staccati PC (139 milioni di euro circa, +63,5%) e console (6,40 milioni di euro circa, -53,9%).

Nel periodo considerato, Krafton ha speso circa 56 milioni di dollari in commissioni con le varie piattaforme (Steam, negozi mobile e altri), con un aumento del 107,1% su base annua. Le spese di marketing sono invece cresciute del 144,7% (9 milioni di euro circa).

Nel corso del trimestre, i giocatori attivi mensilmente (MAU) di PUBG sono cresciuti del 40% su base annua, con gli utenti paganti che sono aumentati del 130%. A trainare il successo del gioco sono stati diversi fattori, come il ritorno della mappa Erangel e la collaborazione con il gruppo K-pop NewJeans. Parlando di PUBG Mobile, MAU e utenti paganti sono cresciuti rispettivamente del 30% e del 40%, grazie al lancio della skin X-Suit e alla collaborazione con Myriam Fares.

La compagnia ha ottime prospettive per il futuro, con il beta test di Dark and Darker Mobile e il lancio del gioco previsto per il quarto trimestre. Il simulatore di vita inZOI dovrebbe essere lanciato su Steam entro la fine dell'anno. In tutto questo, Krafton mira a far crescere la serie PUBG fino al valore annuale di $10 miliardi raggiungendo un pubblico più giovane e creando nuovi giochi in vari generi, da lanciare su più piattaforme. Altre mosse riguardano l'acquisizione di studi di sviluppo, come Tango Gameworks.