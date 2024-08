Ferrari F355 Challenge torna giocabile online, su Dreamcast

Ferrari F355 Challenge uscì originariamente in sala giochi nel 1999. Girava sul sistema SEGA Naomi Multiboard. Quindi fu convertito per Dreamcast nel 2000. La versione PS2 risale invece al 2002, che però non aveva funzionalità online.

Per chi se lo stesse chiedendo, il multiplayer online non c'è. Il motivo è molto semplice: non c'era nemmeno nell'originale. L'unico modo per gareggiare con un amico era quello di collegare due console localmente. Poco pratico, ma all'epoca l'online non era diffuso come oggi, in particolare su console.

Le modalità online di Ferrari F355 Challenge sono state attive fino al 2006, quando SEGA staccò la spina. Ora Flyinghead ha compiuto il miracolo, ripristinando il sito web del gioco (dove vengono riportate le classifiche). La parte online del gioco è accessibile tramite il disco di gioco stesso, ma funziona anche se si gioca tramite emulatore.

Ferrari F355 Challenge uscì originariamente in sala giochi nel 1999. Girava sul sistema SEGA Naomi Multiboard. Quindi fu convertito per Dreamcast nel 2000 con grande clamore, vista la qualità del lavoro svolto da SEGA. La versione PS2 risale invece al 2002, che però non aveva funzionalità online.