Rachael Lillis, la voce di Misty e Jessie nella serie Pokémon, è morta a 46 anni

Tanti ruoli

"Tutti noi conosciamo Rachael Lillis per i tanti ruoli meravigliosi che ha interpretato. Ha riempito i nostri sabati mattina e i pomeriggi con la sua bellissima voce, il suo fantastico tempismo comico e le sue straordinarie capacità di recitazione." Ha scritto Taylor ricordando l'amica.

La prima volta di Lillis nella serie Pokémon risale al lontano 1999. Debutto in Pokémon: The First Movie, interpretando proprio i ruolo di Misty e Jessie, oltre a quelli di Volpix, Venonat, Goldeen e Jigglypuff. L'anno successivo reinterpretò gli stessi ruoli in "Pokémon: The Movie 2000".

In totale, Lillis è apparsa in 10 film di Pokémon, l'ultimo dei quali nel 2019, "Detective Pikachu", dove ha interpretato Jigglypuff con una registrazione d'archivio. Lillis ha interpretato ruoli simili basati su Pokémon anche nei videogiochi, incluso quello di Jigglypuff in Super Smash Bros. e di Misty e Jessie in Pokemon Puzzle League, entrambi per Nintendo 64.

Oltre ai Pokémon, Lillis ha interpretato molti altri ruoli, in particolare in serie anime, tra le quali "Your Lie in April", "Hunter x Hunter" e "Berserk". Inoltre ha prestato la sua voce ad altri personaggi dei videogiochi, come Jelanda in Valkyrie Profile nel 2000, Natalie in Ape Escape 2 nel 2003, Pac-Man e le Avventure Spettrali nel 2013 e, più recentemente, Lego Jurassic World nel 2015.