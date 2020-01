Joker, Todd Phillips vorrebbe un Batman nello stesso universo

Il regista Todd Phillips vedrebbe bene un film di Batman ambientato nel mondo del suo Joker, uno dei film campioni d'incassi del 2019. C'è la possibilità che accada, oppure rimarrà un sogno?



Attenzione, perché nei prossimi paragrafi parleremo apertamente di alcuni dettagli della trama di Joker. Se non volete averli, non leggete oltre.



In realtà il giovane Bruce Wayne appare per qualche secondo in Joker, ma non conta per il discorso. Phillips ha parlato di un film dedicato all'incontro dei due personaggi, che oltretutto non vorrebbe girare nemmeno lui. Un film di Batman è in realtà già stato confermato, quello di While Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni del cavaliere oscuro, ma già si sa che non condividerà l'ambientazione con Joker.



Phillips: "È una Gotham bellissima. Ciò che mi piacerebbe vedere è qualcuno riesca a raccontare cosa sarebbe Batman in quella Gotham lì. Non sto dicendo che lo farò io. Per me, la cosa interessante di aver incluso Batman nel nostro film è stata: 'Che genere di Batman produrrebbe questa Ghotam? Questo è quello che volevo dire."