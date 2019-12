Joker, il regista non aveva paura che il film avrebbe causato violenza

Todd Phillips, il regista di Joker, non era preoccupato per la possibilità che il suo film ispirasse azioni violente, come temuto da molti prima dell'uscita, memori di quanto avvenne con The Dark Knight Rises nel 2012.



Phillips ne ha parlato nel corso di una tavola rotonda organizzata da The Hollywood Reporter, che ha visto il coinvolgimento di vari registi, dove ha definito l'intera controversia come una 'stronzata', accusando i media di averla alimentata per il loro tornaconto.



Secondo lui semplicemente i media di tanto in tanto prendono dei film e gli attribuiscono significati che non esistono per fare polemica. Ha quindi citato tutte quegli articoli di gente ha scritto fieramente di aver giudicato il film senza averlo visto.



Phillips aveva solo una paura, raccontata in un episodio del podcast di Michael Moore, ossia che le polemiche convincessero Warner Bros. a cancellare Joker, per tutelare il nome dell'intero gruppo. Fortunatamente è andata diversamente e ora siamo qui a parlare di un film arrivato nelle sale e, oltretutto, di grande successo, visto che ha incassato più di un miliardo di dollari.