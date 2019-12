PS5: il team di God Wars in Kadokawa Games sviluppa un gioco per la nuova console Sony

Pare che tra i progetti in sviluppo su PS5 ci sia anche un gioco da parte di Kadokawa Games, in particolare per quanto riguarda il team di sviluppo che si è occupato in precedenza della serie God Wars.



Questo è quanto riporta Twinfinite, che ha avuto modo di intervistare il presidente Yoshimi Yasuda della compagnia nipponica. Sembra dunque che Kadokawa Games, nota anche per le serie Demon Gaze, Metal Max e altre, sia dunque in negoziazioni con Sony per portare un nuovo gioco su PS5, di cui ancora non si sa nulla tranne il fatto che dovrebbe essere sviluppato dal team che si era occupato di God Wars in precedenza.



Kadokawa è una compagnia che comprende varie divisioni in diversi ambiti dell'intrattenimento e dei media, controllando numerose riviste e molti manga, dunque non è escluso che possano emergere anche tie-in o collegamenti vari con serie note in altri ambiti.



Attualmente, il publisher sta lavorando a Metal Max Xeno Reborn e un misterioso reboot identificato come Code Zero, c'è da capire se il gioco PS5 in questione sia legato a questi titoli o se sia un ulteriore progetto non ancora annunciato.