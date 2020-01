Epic Games Store, giochi gratis, un altro disponibile a breve

Epic Games Store ha annunciato un nuovo gioco gratis, presto disponibile: For the King, un titolo che mescola strategia, elementi roguelike e combattimenti a turni. In realtà si tratta del gioco che sostituirà la tripletta attualmente riscattabile, formata da Darksiders, Darksiders 2 e Steep.



Insomma, anche per il 2020 possiamo aspettarci dei regali dall'Epic Games Store, che fa sempre più parlare di sé per la generosità con cui elargisce giochi. Leggiamo la descrizione ufficiale di For the King, che sarà disponibile gratuitamente a partire dal 9 gennaio 2019:



Un sistema di combattimento unico, ispirato al lancio di dadi!

Combatti e muori in squadra in frenetici e brutali scontri a turni, con un sistema a slot per attacchi e abilità speciali davvero unico.



Rigiocabilità rogue-lite!

Ogni partita è unica grazie a mappe, missioni, bottini ed eventi generati proceduralmente che starà a te affrontare. Tra una partita e un'altra usa i lore per acquistare armi, oggetti, PNG, classi, eventi e molto altro!



Tantissime modalità di gioco!

Puoi giocare in modalità giocatore singolo, cooperativa locale o cooperativa online. Scegliete se dividervi o se rimanere uniti per guardarvi le spalle a vicenda!



Una miriade di contenuti aggiuntivi!

For The King include tutti i contenuti delle espansioni disponibili, compresi Dungeon Crawl, Frozen Expanse Adventure, Gold Rush Un-Cooperative Mode, Into The Deep e molto altro!



Pagina ufficiale di For the King sull'Epic Games Store. Se vi interessa saperne di più sui giochi attualmente in regalo, cliccate qui.