Nintendo Switch: la Realtà Aumentata potrebbe diventare una tecnologia importante per Nintendo

Il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha fatto capire di essere interessato alla Realtà Aumentata e che questa potrebbe diventare una tecnologia importante per Nintendo Switch o comunque nel prossimo futuro della compagnia.



Furukawa ha parlato di recente alla pubblicazione nipponica Nikkei dei possibili programmi per il futuro della compagnia, esprimendo un certo interesse per la Realtà Aumentata, identificandola come uno degli ambiti su cui Nintendo sta costantemente portando avanti ricerca e sviluppo.



"Una cosa che voglio ben chiarire è che non stiamo voltando le spalle alle nuove tecnologie", ha spiegato Furukawa, "stiamo costantemente ricercando e sviluppando. I nostri team sullo sviluppo hardware valutano tutti i tipi di nuove tecnologie disponibili al momento e si consultano con i nostri sviluppatori software. Se trovano che una tecnologia può essere utilizzata con un gioco, allora la utilizzano. Non cambieremo questo fondamentale approccio nel futuro".



Inoltre, specificamente sulla Realtà Aumentata ha riferito: "è sicuramente uno dei molti aspetti di cui siamo interessati. Stiamo attualmente facendo delle ricerche al riguardo sui modi più interessanti in cui applicarla". L'idea dunque è che possa esserci un'implementazione della Realtà Aumentata prevista nel prossimo futuro anche per Nintendo Switch.