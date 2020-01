Honor 10: patch di dicembre 2019 disponibile, i dettagli

Dopo alcuni mesi di relativa tranquillità, anche Honor 10 torna ad aggiornarsi: arriva proprio in queste ore il nuovo update con la patch di sicurezza di dicembre 2019, giusto in tempo prima che si cominci ad attendere quella di gennaio 2020. Vediamo dunque tutti i dettagli.

Nel momento in cui scriviamo la patch di sicurezza di dicembre 2019 è già disponibile per il download su Honor 10, uno degli smartphone android più diffusi in occidente della società cinese. Oltre alla consuete migliorie per la sicurezza del dispositivo, va annotata la presenza di numerosi bug fix specifici per vulnerabilità altrettanto specifiche (fate riferimento al campo Fonte dell'articolo, se siete particolarmente curiosi).

La patch di sicurezza di dicembre 2019 di Honor 10 si basa ancora su Android 9, e porta la build al 9.1.0.35; pesa circa 268MB. Nel 2020 Honor 10 si aggiornerà ad Android 10, come tantissimi altri smartphone android della società.