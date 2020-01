Clash Royale: Il Bilanciamento della Stagione 7

STREGA NOTTURNA: Velocità iniziale di evocazione Pipistrelli ridotta da 1,5 a 1,3 secondi; Primo colpo più lento del 17%.

Da quando ha ricevuto il buff di evocazione sui pipistrelli (passati da 2 a 4), la Strega Notturna è diventata una delle truppe con il più alto tasso di vittoria nel gioco, registrando questo mese il terzo posto tra le carte più giocate con un 57% del tasso di vittoria.

La Strega Notturna è spesso usata come difesa contro il Domatore di Cinghiali insieme ad una carta tank posizionata prima di lei.

Come sua sorella Strega, agli sviluppatori del gioco piace l'idea che questo tipo di carta debba migliorare nel tempo la sua posizione nel gioco.

Quindi è stato ridotto il tempo di evocazione dei Pipistrelli, dimezzando il tempo totale da 7 a 3,5 secondi.

Così la Strega Notturna avrà un danno iniziale sia minore che meno veloce.



PESCATORE: Raggio d'azione dell'uncino aumentato da 6 a 7; Tempo di carica dell'uncino aumentato da 1,1 a 1,5 secondi.

Alcuni mesi fa, diverse carte dominavano il meta e sono state depotenziate successivamente.

Il Pescatore è stata una di queste carte e nei successivi mesi si è dimostrata più debole del solito. La diminuzione del raggio d'azione è stata la statistica che l'ha penalizzato di più.

Il Pescatore può essere importante contro carte difensive ostiche che non vengono sconfitte dagli incantesimi, quindi i creatori del gioco hanno potenziato il suo raggio d'azione per accrescere l'utilità della carta tramite il suo uncino.

In cambio è stato aumentato il tempo di carica dell'uncino stesso, in modo che il Pescatore attiri le truppe più lentamente in modo da non sconfiggerle tutte in poco tempo.



GOLEM DI ELISIR: Salute ridotta del 6% su tutte le forme ovvero Golem, Golemiti e Blob.

Il Golem di Elisir è il cuore di alcuni deck potenti spesso accompagnato da truppe come la Guaritrice, la Scintilla, la Strega Notturna e altre carte che vengono schierate sul ponte.

La salute alta garantisce ottimi spunti per proteggere le truppe di supporto permettendo ai giocatori di spammare attacchi ripetutamente.

Riducendo la salute del Golem di Elisir, sarà più facile distruggerlo e inoltre non sarà più un ottimo scudo per le truppe di supporto.

Insieme al depotenziamento della Strega Notturna, questa combo non sarà più una grande minaccia.

Nonostante questo, il Golem di Elisir dovrebbe comunque eccellere come tank punitore contro difese deboli e non contro quelle ben strutturate, impedendo attacchi molto forti.



MASTINO LAVICO: Raggio d'azione aumentato da 2 a 3,5;

Cuccioli Lavici: Danno aumentato del 67%; Velocità d'attacco diminuita del 70%; Raggio d'azione fisico Lungo, ridotto da 2 a 1,6.

Dopo l'ultimo bilanciamento sul Boia, il Mastino Lavico si è riconfermata una delle carte con un alto tasso di vittoria nel gioco.

Il problema cardine sorgeva con le truppe d'aria che avevano una salute più elevata.

Infatti, i cuccioli lavici erano le uniche truppe che non riuscivano a sconfiggere i pipistrelli e gli scheletri con un solo colpo. L'aumento di danno permetterà proprio questo, andando a sconfiggere le truppe minori.

In cambio, il Mastino Lavico adesso avrà un raggio d'azione più ampio mentre verrà ridotto quello dei Cuccioli Lavici.

Questo significa che il Mastino Lavico dovrà avere un piazzamento più accurato per aumentare il danno sulla torre dei futuri cuccioli lavici.