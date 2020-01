PS5 e Xbox Series X, per Square Enix sono al centro dei grandi cambiamenti nel prossimo futuro

PS5 e Xbox Series X sono ovviamente al centro dei programmi sul prossimo futuro di Square Enix, che vede le due console come basi fondamentali per i grandi cambiamenti che sono in arrivo per i videogiochi con la next gen.



Yosuke Matsuda, presidente di Square Enix, ha pubblicato una lettera ufficiale in occasione del nuovo anno nella quale spiega alcuni aspetti della visione della compagnia sulla prossima generazione, concentrandosi particolarmente su PS5 e Xbox Series X, oltre che sui servizi in streaming.



"Nel 2019, l'industria ha visto gli annunci delle console di prossima generazione come PS5 e Xbox Series X, inoltre sono arrivati anche i servizi in streaming, con l'introduzione di Google Stadia, Nvidia GeForce Now e l'annuncio del lancio della piattaforma xCloud di Microsoft quest'anno", si legge nella lettera del presidente di Square Enix.



"L'arrivo di queste nuove piattaforme determina il potenziale per dei cambiamenti di grande portata nella natura dei contenuti e una competizione tra i provider di piattaforme", menzionando poi anche l'arrivo di nuove tecnologie come occhiali AR tra le novità.



Matsuda ha scritto inoltre che il panorama dei videogiochi, sia su console che su piattaforme mobile, ha bisogno di cambiamenti e che il gameplay si dovrà probabilmente adattare con ulteriori interazioni tra giocatori e spettatori, anche con il maggiore sviluppo di giochi come servizio.



"Abbiamo intenzione di investire in maniera aggressiva nella creazione di nuove forme di intrattenimento che sfruttino l'ampio portfolio di tecnologie che abbiamo costruito nello sviluppo dei giochi. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, ad esempio, prenderemo una serie di iniziative che vanno oltre il gioco e cercheremo di creare forme più ampie di IA", si legge nella lettera di Matsuda.



"Il 2020 sarà un anno di grandi cambiamenti nell'industria dell'intrattenimento digitale e ci troviamo alla soglia di una nuova era. Intendiamo vedere questi cambiamenti come opportunità e affrontare una varietà di nuove sfide, guardate con noi cosa saremo in grado di raggiungere".