Indoviniamo Metacritic - Dragon Ball Z: Kakarot e Warcraft III Reforged

La rubrica-sensazione (intesa come sensazione di disgusto) del 2019 torna con un nuovo appuntamento: parliamo di Indoviniamo Metacritic, nella quale Andrea e Fabio Palmisano provano ad azzeccare il metascore dei giochi di prossima uscita senza saperne assolutamente nulla e gareggiando a chi ci va più vicino!



Il video si apre con il consueto riepilogo dei giochi di dicembre al quale segue la proclamazione del vincitore dell'edizione 2019 e una serie di rapide pillole statistiche relative alla stagione appena conclusa. Si passa poi ai primi titoli oggetto delle previsioni dei fratelli Palmisano, ovvero Dragon Ball Z: Kakarot, Warcraft III Reforged e Journey to the Savage Planet. Guardate il video e sbizzarritevi nei commenti con i vostri voti, rigorosamente senza approfondimenti!