Nintendo sul cloud gaming e il futuro delle console

Si parla anche di cloud gaming e Nintendo, nell'intervista di Nikkei al presidente della compagnia, Shuntaro Furukawa, il quale sembra avere un atteggiamento piuttosto cauto nei confronti della nuova tecnologia.



Secondo il presidente di Nintendo, il cloud gaming potrebbe arrivare ad avere un ruolo importante nei prossimi dieci anni di mercato videoludico, ma crede anche che le console tradizionali, ovvero l'hardware dedicato ai videogiochi, non siano destinate a sparire molto facilmente o in breve tempo.



"È possibile che il cloud gaming possa catturare l'interesse del pubblico nei prossimi 10 anni, tuttavia, guardando la situazione attuale, non credo che l'hardware dedicato sia destinato a scomparire", ha affermato Furukawa.



"Manca ancora molto tempo per vedere come andrà a finire. Detto questo, sarebbe insensato focalizzarsi esclusivamente su metodi di gioco che si possono avere solo su hardware dedicati", con il presidente di Nintendo a evidenziare come sia necessario evolversi e diversificarsi, perché altrimenti "quando il pubblico comincia a notare che può giocare su altre console e smartphone, è la fine".



D'altra parte, non mancano gli esperimenti in ambito di cloud gaming nemmeno sul fronte Nintendo Switch, come abbiamo visto per le versioni cloud di Resident Evil 7 e Assassin's Creed Odyssey in Giappone.