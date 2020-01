Xbox Series X: Killer Instinct non è in sviluppo, almeno non presso Iron Galaxy

Siamo già a conoscenza di alcune esclusive in arrivo su Xbox Series X, ma tra queste sembra non ci sia una nuova versione di Killer Instinct, almeno stando a quanto riferito da Adam Heart di Iron Galaxy, che in effetti dovrebbe essere a conoscenza della questione, trattandosi del team che ha curato il gioco dall'uscita di scena di Double Helix.



Della lineup di Xbox Series X siamo già a conoscenza di qualche titolo, come Hellblade 2 e Halo Infinite, e in molti apprezzerebbero un seguito di Killer Instinct, considerando gli ottimi risultati ottenuti finora dal gioco.



Dopo aver riferito di non vedere l'ora di mostrare al pubblico cosa abbia in serbo per il 2020 Iron Galaxy, Adam Heart ha risposto direttamente a un utente che chiedeva della possibilità di vedere un nuovo Killer Instinct su Xbox Series X dicendo che non è il titolo in questione.



Sembra dunque che il team non stia lavorando a un nuovo Killer Instinct, ma questo potrebbe anche non significare necessariamente che un nuovo capitolo non sia previsto, visto che potrebbe essere stato assegnato a un altro team, sebbene l'idea di una continuazione dei lavori presso Iron Galaxy apparirebbe la scelta più sensata, visti i risultati ottenuti finora.



Attendiamo dunque di sapere, a questo punto, quali siano i nuovi progetti di Iron Galaxy e anche se vi sia un futuro su Xbox Series X per Killer Instinct, dunque.





I really hope we get to show you what we've been working on in 2020. I am in love with it. But we have a lot left to do and it will be ready when it's ready. I just miss sharing the fun we cook up with you all. — Adam Heart (@TheKeits) January 1, 2020