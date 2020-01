Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite, in Italia le console più vendute di Natale 2019

Nintendo ha annunciato che Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite sono le due console più vendute in Italia a Natale 2019. Sì, gli italiani hanno preferito regalare la console ibrida di Nintendo rispetto a Xbox One e PS4, evidentemente percepite da molti come alla fine del loro ciclo vitale. Era inevitabile dopo l'annuncio di PS5 e Xbox Serie X.



Comunque sia, nel comunicato stampa di Nintendo non c'è spazio solo per Nintendo Switch e le sue ottime vendite, ma anche per il suo software, una delle molle principali che ha spinto le persone a sceglierla. Leggiamo.



Chi è in cerca di avventure memorabili non può assolutamente perdersi Pokémon Spada e Pokémon Scudo, l'ultima avventura dedicata ai mostriciattoli tascabili più famosi al mondo. Gli Allenatori avranno la possibilità di immergersi in una regione completamente nuova, Galar, con Pokémon inediti e tante novità per la serie. Tra queste spiccano i fenomeni Dynamax e Gigamax, due nuove meccaniche di gioco che vedono i Pokémon assumere rispettivamente dimensioni gigantesche e caratteristiche speciali. Altro videogioco imperdibile per i nuovi Switch owner è Luigi's Mansion 3, il terzo capitolo della serie che vede protagonista il fratello fifone di Super Mario, che stavolta, da bravo acchiappafantasmi armato di Poltergust G-0M, si troverà a dover salvare il baffuto idraulico e i suoi amici in un hotel infestato dai fantasmi. E ancora The Legend of Zelda: Breath of the Wild, un mondo vastissimo pieno di scoperte, esplorazione e avventura, Super Mario Maker 2, il ricchissimo titolo che non solo permette di giocare ai livelli creati da Nintendo, ma offre anche un editor per realizzare i propri livelli e condividerli, e l'intramontabile Super Mario Odyssey, la più recente avventura 3D di Super Mario con il suo fedele alleato Cappy.



Grazie alla possibilità di giocare anche fuori casa in modalità portatile e, soprattutto, al fatto di avere sempre due controller a disposizione con un semplice gesto, Nintendo Switch è veramente la console da condividere per eccellenza. Chi cerca il divertimento in compagnia può fare affidamento su Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020*, il gioco con tutti gli sport delle prossime Olimpiadi con protagonisti Mario, Sonic e amici, New Super Mario Bros. U Deluxe, con oltre 160 livelli ricchi di classica azione alla Mario in 2D, Mario Kart 8 Deluxe, il Mario Kart migliore di sempre, Super Mario Party, l'ultimo capitolo della serie party game per eccellenza, e Super Smash Bros. Ultimate, la versione più completa di sempre del gioco d'azione dedicato ai vari protagonisti delle diverse serie storiche firmate Nintendo e non solo.



Oltre a divertire, Nintendo Switch rappresenta anche un ottimo strumento per allenare corpo e mente. Mens sana in corpore sano sarà proprio uno dei temi del 2020 legati alla console, grazie all'arrivo del nuovo Brain Training del Dr. Kawashima per Nintendo Switch*, l'unico videogioco che permette di allenare il cervello con esercizi di logica, memoria e chi più ne ha più ne metta. Gli appassionati di attività fisica, dopo le abbuffate natalizie, possono invece divertirsi con Ring Fit Adventure* la particolarissima esperienza Nintendo che fa incontrare gaming e fitness. Grazie al Ring-Con, un particolare anello flessibile pensato per l'attività fisica, e le tante modalità presenti all'interno del gioco, sia i neofiti sia i veterani del fitness possono rimettersi in forma giocando dopo le tipiche abbuffate natalizie.