FIFA 20 è il gioco più venduto nel Regno Unito nel 2019

Emersa la top 10 dei giochi più venduti nel Regno Unito nel corso del 2019. Senza troppe sorprese troviamo FIFA 20 in prima posizione con più di un milione e mezzo di copie vendute. Segue Call of Duty: Modern Warfare con 1.192.211 copie vendute. Dalla seconda alla terza posizione, dove troviamo Mario Kart 8: Deluxe, lo stacco è immenso, visto che si parla di molto meno della metà delle copie (465.062).



Insomma, il pubblico inglese ha favorito come al solito la serie FIFA e la serie COD, tributando meno attenzione a tutto il resto. Da notare la presenza di FIFA 19 in classifica, tanto per far capire la forza della serie di EA in UK. L'unica nota interessante della top 10 è la presenza di Star Wars Jedi: Fallen Order in quarta posizione, con il ritorno della serie Star Wars nell'olimpo dei videogiochi più venduti.

FIFA 20 1,502,191 Call of Duty: Modern Warfare 1,192,211 Mario Kart 8: Deluxe 465,062 Star Wars Jedi: Fallen Order 438,465 Red Dead Redemption 2 306,392 FIFA 19 278,417 Pokémon Sword 273,991 Crash Team Racing Nitro-Fueled 267,285 Grand Theft Auto V 247,357 Tom Clancy's The Division 2 237,226