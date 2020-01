Google Stadia, i nuovi controller hanno trigger rumorosi

Google Stadia ha un problema con i nuovi controller, nello specifico dei trigger molto più rumorosi rispetto alla precedente versione del dispositivo, dove erano praticamente inudibili.



L'inconveniente si verifica con i nuovi apparecchi nelle colorazioni Night Blue e Clearly White, disponibili dal mese di novembre 2019, che presentano appunto un "click" distintamente udibile laddove si proceda alla pressione dei grilletti utilizzando Google Stadia.



Google ha confermato di aver apportato delle modifiche al controller, come da tradizione per qualsiasi azienda, al fine di ottimizzare il processo produttivo senza tuttavia influenzare la funzionalità del dispositivo.



Alcuni utenti hanno richiesto la sostituzione dell'apparecchio per via dell'eccessiva rumorosità dei trigger, ricevendo tuttavia un nuovo controller con le medesime problematiche, che a quanto pare dipendono da un piccolo componente in gomma.