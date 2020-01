Fortnite: Artica e Pattugliatore Innevato nel negozio del 3 gennaio 2020

Il nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2 è arrivato, e anche oggi 3 gennaio 2020 gli sviluppatori di Epic Games ne approfittano per rilasciare tutta una serie di contenuti inediti all'interno del proprio Battle Royale. Troverete ovviamente maggiori dettagli in questo rapido articolo.

Nel negozio di Fortnite Battaglia Reale di oggi i nuovi contenuti in evidenza sono Artica e Pattugliatore Innevato. Queste due nuove skin vengono proposte al prezzo di 1200 V-buck cadauna (circa 12 euro al cambio). Torna disponibile a sorpresa anche Krampus con il suo set speciale di Natale; i balletti in evidenza del 3 gennaio 2020 sono invece Applauso Lento, Autostoppista e Pizza Party. Probabilmente nelle prossime ore lo shop accoglierà nuovamente anche i contenuti di Star Wars, che spariranno definitivamente solo il 7 gennaio 2020.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi, 3 gennaio 2020, con rispettivi prezzi. Le sfide Estendi Obiettivi, intanto, sono già disponibili, e quelle del Mezz'Inverno 2019 termineranno a breve.

Stay frosty.



Check out the new Snow Patroller and Arctica Outfits along with the Pinkaxe in the Item Shop now! pic.twitter.com/NQ5byjRpNY