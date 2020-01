Tetris 99, l’autore del Tetris originale lo considera eccezionale

Alexey Pajitnov considera Tetris 99 un gioco eccezionale. Se non lo conoscete, stiamo parlando del padre di Tetris, uno dei videogiochi più importanti della storia del nostro amato medium.



Pajitnov: "Tetris 99 è un titolo eccezionale. Penso che la versione per giocatori singoli di Tetris si sia più o meno stabilizzata con gli anni. Va bene così e a noi non resta che adattarlo alle diverse interfacce. Ma per due giocatori o in versione competitiva, ci sono ancora molte sfide da superare."



Il papà di Tetris è anche un grande appassionato di Nintendo Switch, che considera un'ottima console. Uno dei suoi giochi preferiti è The Legend of Zelda: Breath of the Wild, seguito da Puyo Puyo Tetris, che considera uno dei pochi giochi al pari di Tetris (lui creato la modalità puzzle del Puyo Puyo originale)