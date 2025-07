Tetris 99 celebra Donkey Kong con il nuovo evento Maximus Cup

Premi speciali

Partecipando alla competizione particolare, dall'1 al 4 agosto, sarà possibile sbloccare un tema con un'illustrazione speciale, musiche e design di tetramini collegati, una volta accumulati 100 punti nel corso dell'evento.

Il gioco, di per sé, rimane quello solito, ovvero il tipico Tetris con l'aggiunta della competizione diretta in multiplayer con una variante in stile battle royale, che vede un gran numero di giocatori contemporaneamente connessi.

La Maximus Cup di Donkey Kong non è che un modo per presentare nuove sfide a tema, con uno scenario collegato al gioco per Nintendo Switch 2 e la possibilità di sbloccare nuove ricompense, ma è più che abbastanza per ritornare nel gorgo, nel caso ci si sia momentaneamente allontanati da Tetris 99.

A proposito di gorilla e Nintendo Switch 2, vi rimandiamo alla recensione di Donkey Kong Bananza, e abbiamo visto le folli creazioni degli utenti con la modalità DK Artist.