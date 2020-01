Pokémon Spada e Scudo, Inteleon cecchino fa impazzire il web

Se avete seguito il Nintendo Direct dedicato ai Pokémon, tenutosi negli scorsi giorni, conoscerete già le principali novità dedicate a Pokémon Spada e Scudo, e in arrivo nei prossimi mesi. Ma avete già dato un'occhiata alla Forma Gigamax di uno degli starter della Regione di Galar, Inteleon?

Grazie alla sua nuova Forma Gigamax, ora Inteleon diventa un cecchino provetto, armato di fucile di precisione... ad acqua. Ad ogni modo, è il primo mostriciattolo del franchise in assoluto ad impugnare un'arma da fuoco, e ha fatto letteralmente impazzire il web. Meme, fanart e immagini divertenti sono proliferate a vista d'occhio; altri giocatori semplicemente non riescono ancora a capacitarsi circa la presenza di un fucile nel mondo di Pokémon Spada e Scudo. Ma forse, come spesso accade, le polemiche giuste vengono fatte per le questioni sbagliate.

Voi cosa ne pensate della Forma Gigamax di Inteleon, qui di seguito riportata in un'immagine? E avete anche visto quelle dedicate agli altri starter, nonché a Blastoise e a Venusaur? Questi contenuti saranno disponibili a partire da giugno 2020, con il rilascio del primo DLC di Pokémon Spada e Scudo.

I can't believe they actually made Pokemon Gun real #PokemonDirect pic.twitter.com/w4EMa19LSG — Jeff Ramos (@ohjefframos) January 9, 2020