Pokémon Spada e Scudo, Lapras e Flapple stanno per arrivare nei Raid Gigamax

Lapras, Appletun, Coalossal, Alcremie e Flapple sono tra i nuovi mostri ad arrivare in Pokémon Spada e Scudo attraverso i Raid Gigamax. Da oggi 9 gennaio 2020 fino a fine febbraio sarà possibile catturare questi imponenti mostri tascabili.



Se fino ad ora era relativamente semplice incrociare un Butterfree o uno Snorlax Gigamax, da oggi 9 febbraio 2020 al termine di febbraio saranno altri i pokémon che invaderanno i raid Gigamax di Pokémon Spada e Pokémon Scudo.



Lapras Gigamax e Appletun Gigamax saranno nelle Terre Selvagge di Pokémon Scudo. Coalossal Gigamax e Flapple Gigamax si troveranno in Pokémon Spada. Alcremie Gigamax è disponibile in entrambe le versioni. Ovviamente ci saranno altri mostri tascabili Gigamax da catturare nelle Terre Selvagge, ecco una guida per sapere come fare. A breve arriveranno anche i nuovi contenuti del Pass Espansione presentato durante il Nintendo Direct.