Pokémon, Ash e Pikachu debuttavano in Italia 20 anni fa nel leggendario cartone animato

Il 10 gennaio 2000 su Italia 1 andava in onda la prima puntata di Pokémon, il cartone animato che avrebbe rivoluzionato il mondo dei videogiochi. Due decenni, 1096 episodi, 22 film e 77 videogiochi dopo i pokémon sono ancora qui a dominare le classifiche di vendita e di gradimento.



Sono passati 20 anni da quel 10 gennaio del 2000. Su Italia 1 veniva trasmesso (tre anni dopo la prima messa in onda giapponese) un anonimo cartone animato dedicato ad un simpatico videogioco uscito qualche mese prima su GameBoy. Un gioco del 1996 che tanto aveva avuto successo in Giappone, nonostante i problemi legati all'epilessia. Qualcuno ricorda il casino scoppiato?



Da quel momento in poi la serie di anime Pokémon avrebbe non solo conquistato i ragazzini del tempo, ma sarebbe stata amata da tutti coloro che nei 20 anni successivi hanno posseduto una console Nintendo o passato un pomeriggio davanti alla TV. Tanto che Pokémon Spada e Pokémon Scudo sono tra gli argomenti più chiacchierati degli ultimi giorni, per via di tutte le informazioni sul Pass d'Espansione emerse durante il Nintendo Direct.



1096 episodi, 22 film e 77 videogiochi dopo siamo ancora qui a parlare di Ash e Pikachu che, nonostante gli anni, sono sempre rimasti giovani ed entusiasti. E non si sono stufati di combattere, anche se il giovane allenatore ha finalmente raggiunto la vittoria nella Lega Pokémon.